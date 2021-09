La nottataccia da dimenticare di Pezzella: si prende il rosso e il Betis incassa il pareggio al 97′

Tornato al Betis a fine mercato dopo un quadriennio di alti (pochi) e bassi (molti), German Pezzella sembra non aver interrotto il trend negativo imboccato a Firenze negli ultimi due anni: ieri sera il club sevillano era impegnato in casa con l’Espanyol. Gara ribaltata dagli uomini di Pellegrini con Willian Josè e Fekir e a un quarto d’ora dal termine circa l’episodio decisivo, con l’ex capitano viola che è entrato col piede alto sulla tibia di Vidal, guadagnandosi il rosso dopo un check al Var. La resistenza del Betis è crollata poi al 97′ con la rete di Cabrera per il 2-2 finale.