La novità è che qualche cambiamento tattico potrebbe esserci nella Fiorentina. Il vantaggio Italiano e l’unità di intenti totale con la dirigenza

La novità è che qualche cambiamento tattico potrebbe esserci nella Fiorentina. Molto dipenderà dal mercato a centrocampo, ma Italiano potrebbe anche decidere di tornare al regista classico, con la cessione di Amrabat, inserimento di uno alla Torreira per intendersi. Analisi che in questi giorni stanno facendo gli uomini mercato viola, assieme all’allenatore.

Per questo la Fiorentina si sta lasciando aperte diverse, che partono entrambe dalla difesa a quattro, ma che cambiano dal centrocampo in su. Anche perché l’idea, questa volta, è quella di acquistare un centravanti vero, una punta di professione, che garantisca tanti gol. E allora torneranno ad essere importanti anche i cross dalle fasce, anche le corsie esterne. Non soltanto in fase di finalizzazione ma anche di costruzione della manovra.

Inutile fare nomi in questo momento, la dirigenza viola sembra più abbottonata che mai in un mercato che non sarà assolutamente facile e che sarà lungo, più di altre volte. Pochi soldi che si muovono, l’assalto dell’Arabia ai big, campioni difficili da trattenere, giovani da lanciare. Il campionato italiano preso d’assalto, anche dall’Inghilterra, avrà bisogno di riorganizzarsi e subirà inevitabilmente ripercussioni. La Fiorentina in questo caso può partire leggermente avvantaggiata, ma occorreranno pianificazione e idee.

In più un altro vantaggio è quello di ripartire dallo stesso allenatore, da un Italiano che conosce bene piazza, calciatori, ambiente. E che ha deciso di rimanere per vincere qualcosa nonostante le lusinghe di tanti club, Napoli su tutti. Evidentemente anche l’unità di intenti sul mercato con Barone e Pradè è totale. Pazienza e idee chiare, questo filtra da casa viola. Nessuna preoccupazione. Giusto aspettare. Obiettivo principale il centravanti, poi tutto verrà di conseguenza.