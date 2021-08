La nuova avventura di Barreca: a breve le visite mediche e la firma con una squadra di Serie B

Antonio Barreca è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Lecce. L’ex esterno della Fiorentina, che nella scorsa stagione ha avuto ben poche occasioni per mettersi in mostra, è atterrato in Salento e in queste ore raggiungerà la città per svolgere le visite mediche. A riportarlo è lo stesso Lecce sui propri canali ufficiali.

🛩 Atterrato! Antonio Barreca ( terzino sinistro classe ’95) è appena arrivato nel Salento e sta raggiungendo Lecce per poi nel pomeriggio sostenere le visite mediche #avantilecce pic.twitter.com/Rw3G7QmHwR — U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) August 27, 2021