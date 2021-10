La nuova missione di Amrabat

Lo status di Sofyan Amrabat è cambiato dal momento del suo arrivo alla Fiorentina: da titolare insostituibile a riserva di lusso, il mondo del marocchino è cambiato in poco tempo. Tra i suoi demeriti, c’è sicuramente quello di non aver confermato le prestazioni offerte a Verona sotto la guida di Ivan Juric. Tra i meriti, invece, c’è l’atteggiamento mostrato in questa prima parte di stagione: pur non essendo mai partito dal 1’, quando è subentrato lo ha sempre fatto con le giuste motivazioni.

La permanenza di Pulgar e l’arrivo di Torreira facevano pensare ad una cessione di Amrabat: alla fine, però, è rimasto e sono in tre giocarsi il ruolo di perno centrale della mediana viola. La Fiorentina sta cercando di non depauperare un asset pagato quasi venti milioni di euro: dopo gli impegni con il Marocco, Amrabat tornerà a Firenze prima dei sudamericani con l’obiettivo di convincere Vincenzo Italiano ad affidargli una maglia da titolare contro il Venezia.