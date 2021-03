La nuova vita di Caceres: Prove di rinnovo con la Fiorentina

La Fiorentina e Martin Caceres ancora insieme? Secondo La Nazione, è una possibilità da non scartare per alcun motivo. Il difensore uruguaiano era finito nelle retrovie con Prandelli, ma con Iachini potrebbe cambiare tutto. Sotto la guida del tecnico di Orzinuovi, in ventuno partite è stato in campo per solo dieci di queste, di cui solo quattro per tutti i novanta minuti.

Con l’allenatore marchigiano potrebbe tornare a trovare spazio, dato che può giocare in tutti i ruoli della linea difensiva a cinque. Per Caceres la parola d’ordine è duttilità, non solo alla Fiorentina ma in tutta la durata della sua carriera. Proprio questa caratteristica potrebbe risultare fondamentale per prolungare fino al 2022 l’attuale contratto con il club di Commisso: le parti si stanno parlando e presto potrebbe arrivare l’accordo.