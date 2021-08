La nuova vita di Dainelli: “Ora produco vino sui colli toscani”. E racconta un aneddoto a tinte viola

Una nuova vita per Dario Dainelli. L’ormai ex dirigente della Fiorentina ha infatti avviato la carriera di produttore di vino, al comando della cantina che porta il suo cognome in quel di Cerreto Guidi. “Quando giocavo nella Fiorentina – racconta a intoscana.it – ho acquistato una casa sui colli, con le vigne, e da lì ho iniziato davvero. Produco con uve Sangiovese, la denominazione è quella del Chianti. La mia idea è stata da subito quella di una cantina piccola ma ben curata, vini non uniformi ma riconoscibili”.

E poi un aneddoto a tinte viola: “Un ricordo bello è la fine del tour del vino all’azienda Guado al Tasso, a Bolgheri. Un’estate chiudemmo in bellezza con una partita mista di calcetto tra amici, ex calciatori come Gilardino, Donadel, Zauri, enologi e cantinieri di Antinori. Il fischio d’inizio fu una goccia di Scalabrone, il loro rosato che degustammo al calar della sera, in un ambiente particolarmente suggestivo. Ecco, quel momento l’associo all’amicizia, legata al vino”.