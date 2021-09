La nuova vita di Giuseppe Rossi: al via la carriera da opinionista. All’esordio intona Gianna Nannini VIDEO

Esordio nella nuova carriera da opinionista per Giuseppe Rossi. L’ex giocatore della Fiorentina, svincolato ormai da diversi mesi dopo la fine dell’avventura con il Real Salt Lake City, ha cominciato la nuova esperienza lavorativa nella CBS, nota emittente americana, dove commenta la Serie A. Alla prima puntata Pepito ha intonato il ritornello di “Un’estate italiana“, nota canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato tornata di moda in estate per celebrare la vittoria degli Europei da parte dell’Italia.

Ecco il video postato su Twitter:

.@GiuseppeRossi22 chose the best initiation song for the new role covering Serie A on CBS

Un’Estate Italiana 🎤🥰

Even tho @Bonetti & @kate_abdo aren’t a big fan of it pic.twitter.com/omGpZuqslz

— Marco Messina (@IFTVMarco) September 13, 2021