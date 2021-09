La panchina di Semplici traballa e come eventuale sostituto il Cagliari pensa a un ex allenatore della Fiorentina

Come abbiamo riportato ieri, sono ore di riflessione in casa Cagliari per decidere il futuro di Leonardo Semplici. La panchina del tecnico, grande tifoso della Fiorentina, traballa dopo la rimonta subita dal Genoa e un punto fatto in tre partite.

Per sostituirlo, secondo calciomercato.com l’ipotesi più accreditata è quella di Claudio Ranieri. L’ex allenatore della Sampdoria era stato accostato in estate anche alla Fiorentina (e l’ha anche allenata dal 1993 al 1997), prima che la dirigenza viola virasse su Gattuso. Ora Ranieri potrebbe tornare in Serie A per un’altra sfida importante: riportare a galla un Cagliari che negli ultimi anni, nonostante le buone premesse, ha fatto molta fatica.