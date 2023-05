“La partita con il Torino ha l’appeal di un piatto di tofu a un raduno di carnivori. Italiano adesso può vedere due facce della stessa medaglia perchè…”

Il giornalista Stefano Cappellini, ha parlato del momento della Fiorentina attraverso un editoriale su La Repubblica: “Chi potrebbe ora aver mai voglia di mettersi a fare i conti? La classifica di serie A, l’ottavo posto, i calcoli sulla penalizzazione della Juve sembrano giustamente quel che sono. Aspetti un decennio, talvolta tre o quattro, e poi in un mese capita di tutto, il meglio per una volta. Diciamo la verità: questa partita con il Torino ha l’appeal di un piatto di tofu a un raduno di carnivori, ma sarà anche l’occasione per stringersi intorno alla squadra prima dello sprint finale. A Italiano va dato tanto merito e forse ora, nel momento della felicità, il mister può vedere con più chiarezza che lodi e critiche sono due facce della stessa medaglia, e spesso le seconde servono a rendere ancora più dolci le prime”.