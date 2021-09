La partita doppia di Callejon

Per José Maria Callejon Fiorentina-Napoli non potrà mai essere una partita come le altre. All’ombra del Vesuvio lo spagnolo ha giocato per sette stagioni, per un totale di 349 presenze e 82 gol. Per lui, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, in palio c’è di più: sul suo contratto, infatti, c’è una clausola che permette alla società gigliata di prolungarlo per un’altra stagione (la scadenza attuale è a giugno 2022).

A Callejon piacerebbe convincere la Fiorentina, dato che a Firenze sia lui che la famiglia stanno bene e c’è la volontà di dimostrare sul campo che i due milioni d’ingaggio sono spesi bene. La società viola dovrà prima riflettere se sia possibile trovare sul mercato una soluzione migliore sotto l’aspetto tecnico, a cifre simili o inferiori. In caso di risposta negativa, basterebbe far scattare l’opzione.