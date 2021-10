La partita sliding door di Maleh: da possibile titolare di Zanetti ad alternativa di Italiano

E dire che aveva iniziato col botto la stagione Youssef Maleh, addirittura con due titolarità in Coppa Italia e alla prima di campionato a Roma, prima del ritorno a pieno titolo di Castrovilli e dell’imposizione di Duncan. Poi per l’italomarocchino c’è stato spazio solo in alcuni spezzoni nei finali di gara. Lunedì tornerà a Venezia, nel luogo e nel campo che l’hanno lanciato nel calcio di alto livello: l’anno scorso la promozione in Serie A conquistata ai play-off, da protagonista. Il Venezia l’avrebbe ripreso volentieri in prestito ma la Fiorentina ha detto no: una scelta che quantomeno toglie un’insidia in più dalla sfida del “Penzo”. In laguna Maleh avrebbe continuato ad essere titolare e avrebbe testato al 100% la Serie A, con Italiano invece è per forza di cose alternativa, almeno per ora, dato che il tecnico viola ha dimostrato di far giocare a tutti l’occasione prima o dopo.