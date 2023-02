La pazienza premia Italiano

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha saputo aspettare Luka Jovic con pazienza, considerandolo stabilmente un titolare e finalmente si stanno vedendo le risposte. Doppietta, espulsione dell’avversario Tormena e uscita fra gli applausi con la doppia cifra appena raggiunta in stagione (la sesta in Conference).

Jovic lascia il posto a Cabral, che alla prima occasione si lascia ispirare come il collega e realizza a sua volta una doppietta, proiettando di fatto la squadra agli ottavi di finale con una partita di anticipo. Il campo ha dato (finalmente?) quelle risposte che mancavano e spazzato via i malumori per un campionato non all’altezza, restituendo una Fiorentina lucida e concreta. Possibilmente da rivedere anche in campionato e in Coppa Italia.