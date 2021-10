La perseveranza ingenua e diabolica della Fiorentina: un club che non impara mai dai propri errori

Sbagliando s’impara dice uno dei proverbi tra i più banali e conosciuti del mondo. Un proverbio che fa una fatica tremenda però a penetrare le pareti di casa Fiorentina, se è vero, come è vero, che i concetti di lungimiranza e di programmazione restano ancora utopici per il modus operandi della società viola. Una costante che poi culmina in episodi che variano dal grottesco al paradossale. Non parliamo strettamente di colpe ma dell’incapacità di riconoscere situazioni e correggere errori. Di “farsi trovare preparati”, citando una fastidiosissima anticipazione di tante sessioni di mercato poi andate al contrario.

Il calcio di oggi purtroppo è composto da squali, da mercenari veri e propri, circondati da personaggi di dubbia provenienza e quasi inesistente moralità. Ma questa non è certo una novità, salvo per chi su quegli ostacoli continua imperterrito a sbatterci la faccia. Ed è il caso, purtroppo, della Fiorentina di Commisso: il presidente che si presentò in pompa magna per “non fare quello che vende Baggio alla Juve” (con Chiesa), salvo poi doverlo cedere dopo appena una stagione. Colui che avrebbe “difeso a spada tratta Gattuso da tutto e da tutti”, salvo poi litigarci dopo neanche 20 giorni a causa di un procuratore ingombrante (a cui il tecnico non si era certo affidato da 5 minuti). Quello che, forte di una convinzione evidentemente (ma inconsapevolmente) fragile, si era convinto di poter fare con Vlahovic ciò che avrebbe voluto (nello specifico, il rinnovo).

E invece eccoci alle solite. Con il giocatore che rifiuta qualunque proposta di rinnovo, dimostrandosi insensibile a chi l’ha lanciato certo, ma perfettamente in linea con il (mal)funzionamento del calcio odierno. E con il club che, oltre ad averlo trattenuto (ed essersene magari anche vantato) si ritrova con un quasi separato in casa come unico interprete dell’attacco (perché anche lì si è preferito continuare a credere nelle favole, nella fattispecie nel buon Kokorin). Pessimo Vlahovic, pessimo il suo procuratore, cattivi tutti ma la Fiorentina sbatte sempre contro le stesse dinamiche, contro gli stessi problemi e invece che prevenire e provare ad anticipare il problema, persevera diabolicamente con il suo modus operandi. Da una presunta “prova di forza” estiva si è passati alla classica vittoria di Pirro, in cui la Fiorentina e il suo presidente, oltre a perdere il giocatore (a fine stagione verosimilmente, mancando del tutto le alternative ad oggi), perderanno anche la possibilità di massimizzarne l’incasso.