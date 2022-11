La Polonia batte l’Arabia Saudita, ma Zurkowski resta a guardare

Nel match delle 14 del mondiale in Qatar, la Polonia si è importa sull’Arabia Saudita per 2-0. Al 39′ del primo tempo, a portare in vantaggio i polacchi è il “napoletano” Zielenski. Nella ripresa, a dieci minuti dal termine, ci pensa Robert Lewandowski a mettere in ghiaccio l’incontro.

Nessun minuto di gioco per il centrocampista della Fiorentina Zurkowski, che ha visto i suoi compagni ottenere una vittoria preziosissima dalla panchina.