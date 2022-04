La posizione contrattuale di Joao Pedro spunto essenziale per un interessante discorso di mercato. Riflettori accesi su Piatek

La giornata di ieri è stata caratterizzata dalla visita alla Fiorentina, del procuratore, Marco Piccioli, agente, tra gli altri, del centravanti del Cagliari e della Nazionale, Joao Pedro.

Secondo La Nazione, l’arrivo del manager sarebbe da registrare come normale confronto con il club, per questioni che si spingono oltre la tentazione di trattare il classe 1992 rossoblu, ma è chiaro che la posizione contrattuale della punta del Cagliari (accordo in scadenza nel giugno del 2023) può rappresentare uno spunto essenziale per far partire un discorso più che interessante in chiave mercato.

In questi giorni, tra l’altro, la Fiorentina sta accendendo i riflettori su quanto si potrà fare con Piatek. Per il polacco servono 15 milioni di euro per fare scattare la clausola del riscatto, ma è ormai chiaro che prima di dare l’ok a un investimento di questo tipo, i dirigenti viola si vogliono guardare attorno.