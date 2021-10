La posizione della Fiorentina: il gruppo prima di tutto, anche di Vlahovic. Tregua fino al Napoli

In estate la Fiorentina è stata chiara: Dusan Vlahovic è al centro del progetto viola. Per questo motivo, sono state rifiutate delle offerte che in passato, o magari in altri club, sarebbero state accettate ad occhi chiusi. Come si legge su La Nazione, però, non c’è cosa più importante della gestione del gruppo e anche in questo caso deve essere tutelato e difeso. Gli scenari che si aprono possono essere molteplici, ma hanno lo stesso denominatore: la squadra.

Difficilmente, si arriverà ad una soluzione prima nel ritorno degli Stati Uniti di Rocco Commisso. In casa viola, tutti pensano al big match contro il Napoli: l’obiettivo è non spegnere l’entusiasmo dell’ambiente e della squadra e non distrarlo da aspetti esterni. Una sorta di tregua tra le parti, per il bene della Fiorentina: dopodiché, la prossima mossa toccherebbe all’entourage del serbo. La richiesta del numero uno viola è semplice: massima trasparenza, nei confronti della società ma anche di Firenze e della tifoseria.