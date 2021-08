La prestazione silenziosa ma perfetta di Terracciano. E un secondo portiere così fa bene anche a Dragowski

Quella di ieri sera non è stata certo la partita più difficile della carriera di Pietro Terracciano. Praticamente mai chiamato in causa, il portiere della Fiorentina ha dovuto arrendersi al tiro di Verdi che lo ha sorpreso da dentro l’area di rigore. Ma pur senza compiere parate spettacolari, Terracciano è stato fondamentale per la vittoria.

Nel gioco coi piedi, ad esempio, quasi sempre ben eseguito dal numero uno viola che ha dimostrato di sapersi disimpegnare spesso e volentieri anche di prima. E poi nelle uscite alte, almeno tre eseguite nel giro di pochi minuti che hanno fatto respirare la Fiorentina nel finale.

Insomma ancora una volta Terracciano si è dimostrato un estremo difensore affidabile, perfettamente capace di sostituire Dragowski quando ce n’è bisogno tanto che alcuni tifosi lo vorrebbero addirittura titolare. Difficile che Italiano cambi idea sulle gerarchie, ma una cosa è certa: una riserva così fa bene anche a Dragowski, chiamato a rimanere sempre concentrato per non perdere il posto.