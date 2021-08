La pretattica di Juric su Belotti: un problema in più per la Fiorentina ma l’occasione del riscatto per Milenkovic

“Belotti sarà pronto dopo la sosta” aveva detto pochi giorni fa Juric in conferenza stampa, facendo sperare dunque in un’assenza del bomber granata dalle prime due sfide di campionato, compresa quella con la Fiorentina. La squadra viola inaugurerà il proprio percorso interno in Serie A contro il Toro proprio come l’anno scorso ma a differenza di quanto detto dal tecnico croato, dovrà fare i conti anche con il Gallo, protagonista in negativo per altro nell’ultimo scontro dello scorso febbraio. Ieri infatti Belotti ha giocato gli ultimi 25 minuti della gara con l’Atalanta, trovando anche la rete del momentaneo 1-1 e tra una settimana potrebbe tornare addirittura da titolare: un elemento di rivincita se non altro per Milenkovic che qualche mese fa fu espulso per un testa a testa con Belotti, seguito dalla sceneggiata dell’attaccante.