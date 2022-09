La pretesa di Gasperini: “Non si capisce il regolamento, gli arbitri vadano in tv a spiegare le decisioni”

Diversi gli errori arbitrali in questo avvio di stagione, tra direttori di gara che ignorano il Var ed altri che lo interpretano male. La pretesa di Gian Piero Gasperini, che di arbitri si lamenta spesso, sarebbe quella di farli andare in tv per spiegare le decisioni:

“I dirigenti e gli arbitri devono andare in Tv a spiegare le varie situazioni, c’è bisogno di qualcosa di ufficiale da parte loro per avere una certezza di regolamento perché ora facciamo tutti un po’ fatica a capire, una maggior chiarezza da parte di tutti”.