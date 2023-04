La prima designazione in A per quest’anno per il prossimo arbitro: I gravi problemi fisici che lo hanno tenuto fuori dal campo. E tre volte ha già diretto Fiorentina e Atalanta

La partita tra Fiorentina e Atalanta in programma lunedì prossimo sarà arbitrata da Marco Guida di Pompei.

Sono 21 i precedenti dei viola con lui e lo score è di: 8 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Al Franchi invece il bilancio è positivo: 6 vittorie, un pareggio, 4 sconfitte. Le ultime tre direzioni sono state tutte in casa (Fiorentina-Roma 2-0 e Fiorentina-Milan 4-3 dell’anno scorso e Fiorentina-Milan 2-3 della stagione 20/21).

Quest’anno è alla prima designazione assoluta in A perché ha avuto degli importanti problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi per diversi mesi, in particolare al polpaccio.

In passato ha già arbitrato gare tra viola e nerazzurri e il bilancio è in parità in questo senso: Fiorentina-Atalanta 2-0 2013/14, Atalanta-Fiorentina 0-0 2016/17, Atalanta-Fiorentina 3-1 2018/19. (Dati statistici forniti da Footstats)