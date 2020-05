“La prima maglia indossata nella mia vita è stata quella viola. Castrovilli uno dei pochi centrocampisti veramente completi”

L’ex giocatore della Fiorentina, Sergio Battistini è intervenuto a Radio Bruno parlando del centrocampo viola e di Gaetano Castrovilli: “Mi piace tantissimo, di centrocampisti così completi ne vedo pochi. Credo che sarà una pedina importante anche per la Nazionale”.

E su Benassi ha detto: “E’ molto bravo negli inserimenti e nel tiro da fuori. Il discorso del temporeggiare, di coprire la zona il mio amico Beppe, abituato a giocare a centrocampo, glielo insegnerà”

E sulla maglia viola: “Il primo anno non ho reso per le aspettative, avevo il dieci sulle spalle e passare da Antognoni a me. E’stata la prima maglia indossata da piccolo, era quella di Chiarugi.