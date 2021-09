La prima missione di Commisso: restituire appeal alla Fiorentina. Due anni dopo lo show viola a Times Square, la meta (forse) si comincia a intravedere

La Firenze calcistica è abituata a non essere al centro dell’attenzione, quantomeno a livello nazionale. I principali media sportivi, dai giornali alla televisione, non parlano di Fiorentina se non in casi eccezionali, quando veramente non se ne può fare a meno. Una situazione che Rocco Commisso, fin dal suo arrivo, si era prefissato di cambiare.

La Fiorentina è la squadra di una delle più belle città del mondo, e per questo non può non essere conosciuta e valorizzata. Ai tempi di Montella Commisso mise in piedi la “campagna americana”, con il colore viola che invase i maxischermi di Times Square, ma la cosa ha avuto seguito? Sicuramente il marchio Fiorentina è ben noto in America da quando si è insediata la proprietà a stelle e strisce, ma cosa succede nel resto del mondo?

In Spagna ad esempio la Fiorentina era seguitissima fino a qualche anno fa, come ci ha rivelato il giornalista Alvaro Canibe, ma l’appeal è diminuito da quando non gioca più le coppe europee. Normale, dato che nei Paesi stranieri il nostro campionato non è così seguito, al contrario di Champions ed Europa League. La situazione poi non è certo migliore in Italia, dove l’informazione sulla Fiorentina è ridotta al minimo rispetto a quella delle altre, solite squadre.

Insomma, nonostante le premesse la missione di Commisso sembra ancora lontana dall’essere compiuta, almeno in parte. Nel campo della comunicazione infatti il marchio Fiorentina sembra essere cresciuto, con la nuova gestione dei social e il sito ufficiale che finalmente porta il nome della società. Lo stesso, però, non si può dire in fatto di seguito delle partite e appeal mediatico. Sotto questo punto di vista l’impressione è che solo i risultati sul campo potranno migliorare le cose, con il ritorno in Europa fattore determinante affinché la Fiorentina ricominci a far parlare di sé in tutto il mondo. A tal proposito la strada appare ancora lunga e tortuosa, ma forse la metà non è più così lontana come negli ultimi anni.