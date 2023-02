La prima volta di Brekalo è di rincorsa. “Non gioca un match ufficiale da tempo, ha pochi minuti sulle gambe, ma ci darà una grossa mano”

La prima volta di Josip Brekalo con la maglia della Fiorentina addosso. E non poteva che essere un match contro il Torino, squadra nella quale si è espresso al meglio, realizzando sette gol nella scorsa stagione.

Ma cosa dobbiamo aspettarci da lui quest’oggi? Di certo non partirà tra i titolari, anche perché ha ancora un’autonomia fisica limitata. A spiegare al meglio la situazione ci ha pensato il tecnico viola, Vincenzo Italiano: “È arrivato con tanta voglia e tanto entusiasmo, è intelligente e contento di essere qui, è una cosa che ha voluto fortemente e noi ne siamo felici. Non gioca però un match ufficiale da oltre un mese, ha pochi minuti sulle gambe. Tuttavia a gara in corso, con le sue qualità, potrà darci una grossa mano”.

Brekalo dunque sì, ma di rincorsa. Almeno per un po’ di tempo.