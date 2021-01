La prima volta di Kokorin: nel mirino c’è l’Inter

Giornate di prime volte per Aleksandr Kokorin, il nuovo acquisto della Fiorentina. Dopo aver conosciuto il presidente, l’allenatore e i compagni, per il russo oggi sarà il giorno del primo allenamento con la casacca viola. Servirà un po’ di pazienza per la prima convocazione: a meno di colpi di scena, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, non ci sarà contro il Torino.

La volta buona, verosimilmente, sarà per la sfida di venerdì prossimo contro l’Inter: servirà un po’ di tempo in più, invece, per essere al top della condizione. Ieri Kokorin non si è allenato perché mancava l’ultimo tassello dell’iter burocratico, il permesso di soggiorno legato a motivi di lavoro. Da oggi testa al campo: Sasha vuole bruciare le tappe e regalare le prime gioie ai tifosi della Fiorentina.