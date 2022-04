La prima volta in campionato con la Fiorentina per il prossimo arbitro. Venuti si ricorda bene di lui

Designato l’arbitro per il recupero di campionato tra Fiorentina e Udinese che ci sarà mercoledì prossimo al Franchi. Si tratta di Ivano Pezzuto della sezione di Lecce.

Con lui non ci sono precedenti per la Fiorentina in campionato, ma ce n’è uno che riguarda la Coppa Italia. Il fischietto pugliese ha diretto la gara tra i viola e il Cittadella, andata in scena a Firenze il 3 dicembre 2019, vinta 2-1 dai gigliati.

In quell’occasione rifilò un cartellino rosso a Venuti reo di aver atterrato il giocatore del Cittadella, Celar, prima che lo stesso si venisse a trovare a tu per tu con Terracciano