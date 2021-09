La prima volta per la Fiorentina. E un grazie che va a Dragowski

Contro l’Udinese, per la prima volta in questo campionato, la porta della Fiorentina è rimasta inviolata. La squadra di Italiano era andata in Friuli con due obiettivi: quello di vincere innanzitutto e quello di centrare anche questo obiettivo che era importante sotto il profilo psicologico.

Missione compiuta in toto, verrebbe da dire. E un grande grazie bisogna dirlo a Dragowski, che nel secondo tempo si è esibito in tre parate determinanti. Specialmente l’ultima, quella su conclusione ravvicinata di Deulofeu, dove è andato giù velocissimo e ha respinto, nonostante fosse coperto.

Nove gol subiti in sei gare sono un po’ troppi, però è anche vero che la Fiorentina sta cercando di invertire la tendenza.