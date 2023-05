La Primavera cerca vendetta dopo la Coppa Italia persa, la Femminile si gioca il terzo posto: giornata pesante per tutta la Fiorentina

Oggi non c’è solo Napoli-Fiorentina: sul calendario sono segnati impegni importanti anche per la Primavera. Alle 15 i ragazzi di Aquilani avranno l’opportunità di potersi vendicare contro la Roma, dopo la bruciante sconfitta in finale di Coppa Italia a Salerno, piena di polemiche. Nella capitale, la Viola si gioca tanto in ottica playoff dopo la brutta sconfitta contro il Toro. Proprio i giallorossi potrebbero agganciare i gigliati a 51 punti con una vittoria.

Attenzione anche alla Fiorentina Femminile, impegnata nelle ultime due gare della Poule Scudetto. Il campionato lo ha già vinto la Roma (nella gara proprio contro le ragazze di Panico), ma l’allenatrice è stata chiara: il terzo posto è obiettivo concreto e, contro il Milan, c’è da giocarselo. Fischio d’inizio alle 14:30.