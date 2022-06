La Primavera Femminile batte l’Inter e accede alle semifinali per lo Scudetto

La Fiorentina Primavera femminile riesce nell’impresa di accedere alle semifinali dei playoff per lo Scudetto. La vittoria è arrivata contro l’Inter, con un 2-1 che può bastare nonostante il risultato negativo dell’andata: in casa delle nerazzurre, domenica scorsa, è arrivata una sconfitta con lo stesso punteggio, ma in virtù del miglior piazzamento in classifica (Viola seconde nel girone 2, nerazzurre terze nel girone 1), il passaggio del turno è garantito.

Continua, dunque, il sogno delle giovani ragazze della Fiorentina. In semifinale, l’avversaria sarà la temibile Juventus, che è riuscita ad accedere alle “final four” vincendo a San Marino e pareggiando in casa. Le fasi finali si disputeranno a Tirrenia al Centro di Preparazione Olimpica dal 10 al 12 giugno.