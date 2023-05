La Primavera lotta su tutti i fronti per i trofei? L’Under 17 prova a imitarla e piazza 3 singoli tra i top della stagione

Vola il settore giovanile viola a livello di risultati, con una Primavera che ha sfiorato la quinta Coppa Italia consecutiva, dopo aver conquistato la Supercoppa, e che lotterà per la qualificazione ai play-off Scudetto. Post season già centrata invece dall’Under 17 di Galloppa, che ha a disposizione una macchina da guerra offensivamente parlando. Non a caso nella Top 11 della prima parte di stagione, redatta da La Giovane Italia, figura il bomber Tommaso Rubino, autore di 28 gol in 24 partite. Tra le alternative invece il portiere Vannucchi, classe 2007 e già convocato da Italiano, e il centrale Sadotti, convocato agli Europei di categoria.