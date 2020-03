La priorità della Fiorentina si chiama Vlahovic. Iachini cerca una vera e propria impresa con Commisso

La Fiorentina è impegnata sui rinnovi contrattuali. Trattative che in questo momento possono essere portate avanti però solo attraverso canali, per così dire, virtuali. La priorità era e resta Vlahovic. Con il suo manager si sta parlando da settimane della possibilità di passare da un contratto scadenza 2023 ad uno fino al 2025, tra l’altro molto più ricco dell’attuale. Poi ci sarà da parlare anche di Chiesa e Milenkovic.

A proposito di contratti, l’allenatore Iachini ce l’ha per la prossima stagione, ma in questo finale di stagione (sempre se ci sarà un ritorno in campo) dovrà cercare di convincere Commisso a riconfermarlo. Una vera e propria impresa.