La priorità italiana di Candreva si chiama Sampdoria e la Fiorentina resta in disparte

E’ in uscita dall’Inter Antonio Candreva ma l’esterno romano sta valutando diverse opzioni all’estero, come riportato da Sky Sport: su di lui c’è stato un timido interesse da parte della Fiorentina ed uno ben più pesante della Sampdoria. Il classe ’87 sta però valutando delle opzioni che gli si offrono all’estero, prima di dare una risposta al club genovese: sono i blucerchiati la sua priorità per quanto riguarda la Serie A mentre la società viola lo tiene da una parte, in attesa di chiarire la vicenda Chiesa.

0 0 vote Article Rating