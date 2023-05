La probabile formazione del Basilea: almeno in Conference Vogel può contare su capitan Xhaka. Ci penserà Amdouni a guidare l’attacco

L’ostacolo della Fiorentina per la finale di Praga si chiama Basilea, lo sfidante che questa sera scenderà in campo al Franchi per cercare di fermare la squadra di Italiano. Il tecnico ad interim Heiko Vogel dovrebbe disporre i suoi con un 3-4-2-1 con Hitz in porta e un trio difensivo composto da Lang, Adams e Pelmard. In mediana dovremmo aspettarci Ndoye, Diouf, Xhaka (recentemente squalificato in campionato per ben otto giornate!) e Burger. Davanti spazio a Amdouni, Millar e Zeqiri.

BASILEA (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; Ndoye, Diouf, Xhaka, Burger; Amdouni, Millar; Zeqiri. All. Heiko Vogel.