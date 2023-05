La probabile formazione del Basilea: Vogel ributta dentro tutti i pezzi da novanta dopo il patatrac con il San Gallo, ci sono Diouf e Amdouni. Un dubbio sulla sinistra

Nell’ultima di campionato Heiko Vogel ha fatto riposare molti titolari e la sconfitta tennistica contro il San Gallo ne è stata la conferma. Nella gara che anche per il Basilea può valere una stagione, dentro andranno solo i migliori, come sarà anche per la Fiorentina. In porta Hitz, in difesa conferma per il trio Lang-Nuhu-Pelmard, ma attenzione al possibile inserimento di Frei. A destra correrà ancora Ndoye, in mezzo Xhaka con Diouf e Burger. Dubbio a sinistra tra Calafiori e Millar. Davanti Amdouni e Zeqiri a guidare l’attacco. Di seguito le probabili scelte di mister Vogel: