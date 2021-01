La probabile formazione del Bologna: scelta in porta obbligata per Mihajlovic, in difesa torna un ex viola

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic per la partita contro la Fiorentina deve fare i conti con gli infortuni dei portieri Skorupski e Ravaglia, e del centrocampista Medel. Tra i pali ci sarà quindi Da Costa, mentre la difesa a quattro dei rossoblù sarà composta dall’ex terzino viola De Silvestri, che aveva saltato per un problema fisico l’ultima partita contro l’Atalanta, e da Danilo, Tomyasu e Dijks. A centrocampo agirà il tandem formato da Dominguez e Svanberg. In attacco invece la batteria di trequartisti costituita da Orsolini, Soriano e Barrow si muoverà in supporto dell’unica punta Palacio.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.