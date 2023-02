La probabile formazione del Bologna: Thiago Motta deve fare a meno di pezzi importanti, in attacco ancora Zirkzee

Sarà il Bologna l’avversario di questo pomeriggio della Fiorentina al Franchi. Thiago Motta fa la conta degli assenti in vista del match, dopo non aver recuperato Arnautovic e con un Soumaro verso i box. In difesa dunque ci saranno Posch e Lucumì. Davanti confermato Zirkzee vista l’assenza dell’austriaco. Parte in panchina Barrow, con Orsolini, Ferguson e Soriano a sostegno della punta dal 1′.

La probabile formazione del Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Lucumí, Lykogiannis; Schouten, Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano; Zirkzee.