La probabile formazione del Braga: Artur Jorge deve fare a meno dello squalificato Tormena. Doppio Horta per cercare il gol a Firenze

Alle ore 21 di questa sera andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze il ritorno del playoff di Conference League tra Fiorentina e Braga. All’andata gli uomini di Italiano si sono imposti per quattro reti a zero, anche grazie all’espulsione di Tormena nella ripresa.

Il tecnico dei lusitani Artur Jorge tenterà l’impresa di rimontare i Viola affidandosi a un 4-3-3 composto da Matheus in porta, Gomez, Oliveira, Niakatè e Sequeira in difesa, Al-Musrati, Racic e Medeiros a centrocampo e il tridente d’attacco composto dai due omonimi Horta e Abel Ruiz.

BRAGA (4-3-3) – Matheus; Gomez, Paulo Oliveira, Niakatè, Sequeira; Medeiros, Racic, Al-Musrati, A. Horta; R. Horta, Ruiz. All. Artur Jorge.