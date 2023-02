La probabile formazione del Braga: Jorge punta sul 4-4-2, Banza e Ruiz guidano l’attacco

Alle 18.45 il Braga riceverà la Fiorentina nell’andata dei play off di Conference League. Per l’occasione il tecnico Artur Jorge punterà su un 4-4-2 con Matheus in porta, davanti a lui una linea formata da Gomez, Niakatè, Tormena e Sequeira.

A centrocampo ci saranno Medeiros e Andrè Horta sulle corsie esterne, mente in mezzo agiranno Racic e Al-Musrati, a supporto del tandem d’attacco formato da Banza e Ruiz.