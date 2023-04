La probabile formazione del Lech Poznan: una vecchia conoscenza della Serie A guida la difesa di van den Brom. Davanti non mancherà il pericolo numero uno Ishak

Questa sera, alle ore 21 all’INEA Stadion di Poznan, la Fiorentina di Vincenzo Italiano scenderà in campo per l’andata dei quarti di finale di Uefa Conference League. Lo sfidante, il Lech Poznan di John van den Brom, se la giocherà con un 3-5-2 composto da Bednarek in porta, Salamon (ex Serie A), Karlstrom e Milic in difesa. A centrocampo dovremmo vedere un quintetto con Pereira, Skoras (talento polacco classe 2000), Afonso Sousa, Kvekveskiri e Rebocho. Davanti spazio a Szymczak e Ishak, il bomber della formazione di Poznan. Di seguito il probabile undici di van den Brom:

LECH POZNAN (3-5-2): Bednarek; Salamon, Karlstrom, Milic; Pereira, Skoras, Afonso Sousa, Kvekveskiri, Rebocho; Szymczak, Ishak. All. van den Brom.