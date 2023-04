La probabile formazione del Lech Poznan: van den Brom ci (ri)prova con il marcatore dell’andata e il bomber ex Crotone. Spazio anche per la stellina classe 2000

Appuntamento questo pomeriggio, alle ore 18:45, per il calcio d’inizio fra Fiorentina e Lech Poznan, gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Uefa Conference League. I polacchi arrivano a Firenze dopo il 4-1 subito all’INEA Stadion, con la miglior formazione per tentare la rimonta. Vediamo quale potrebbe essere la formazione scelta da John van den Brom.

LECH POZNAN (4-2-3-1) – Bednarek; Pereira, Milic, Satka, Rebocho; Murawaski, Dagerstal; Skoras, Afonso Sousa, Velde; Ishak. All.: van den Brom.

Ricordiamo che l’arbitro della sfida sarà lo sloveno Rade Obrenovič e che la formazione di Poznan avrà Karlstrom, Ishak, Rebocho e Szymczak fra i suoi diffidati.