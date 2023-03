La probabile formazione del Milan: Pioli lancia un ex Fiorentina per sostituire Leao. Un importante ritorno in mezzo al campo

Pioli studia le ultime mosse in vista del ritorno in campo del suo Milan in campionato contro la Fiorentina per la gara in programma questa sera al Franchi. Dopo il rientro di Maignan già contro l’Atalanta, da sottolineare l’impiego di Bennacer a centrocampo dopo lo stop per infortunio. La coppia d’attacco dietro a Giroud sarà formata da De Ketelaere e l’ex viola Rebic.

La probabile formazione del Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud.