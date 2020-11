La probabile formazione del Milan: Rebic unica punta, a centrocampo un ex obiettivo viola pronto per una maglia da titolare

Per la gara contro la Fiorentina il Milan, allenato dall’ex tecnico viola Stefano Pioli, dovrà fare a meno, oltre che agli infortunati Ibrahimovic e Leao per l’attacco, anche di Bennacer a centrocampo, poiché si è fermato ieri per un problema muscolare. Nonostante queste assenze i rossoneri dovrebbero schierarsi con 4-2-3-1 visto anche in altre recenti occasioni, con Donnarumma tra i pali e la difesa a quattro composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Hernandez. A centrocampo ci saranno Kessie e l’ex obiettivo di mercato viola Tonali per sostituire Bennacer. Sulla trequarti agiranno invece Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz a supporto dell’unica punta Rebic, con l’ex attaccante della Fiorentina chiamato a rimpiazzare l’attuale capocannoniere della Serie A Ibrahimovic.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.