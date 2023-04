La probabile formazione del Monza: l’unico dubbio di Palladino riguarda l’attacco. Confermati gli uomini che hanno sbancato San Siro

Il Monza è pronto a tornare in campo in Serie A contro la Fiorentina, nella sfida dell’U-Power Stadium in programma oggi alle 15:00. Pochi dubbi di formazione per Palladino, che dovrà fare a meno di Stefano Sensi in mezzo al campo, alle prese per qualche giorno con guai fisici. Il tecnico dei brianzoli quindi è pronto a schierare Di Gregorio tra i pali, Izzo, Marì e Caldirola in difesa, Ciurria, Pessina, Rovella e Carlos Augusto sulla linea di centrocampo. Conferma per Colpani sulla trequarti, mentre l’unico dubbio è in attacco, dove Caprari e Mota Carvalho sono al momento in vantaggio su Petagna.

La probabile formazione del Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Caprari; Mota Carvalho.