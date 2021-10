La probabile formazione del Napoli: l’unico dubbio di Spalletti è in attacco

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti sembra avere le idee abbastanza chiare sull’undici da schierare contro la Fiorentina al ‘Franchi’. Tra i pali ci sarà infatti Ospina, e a fare muro davanti a lui la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo agirà il duo composto da Fabian Ruiz e Anguissa. In attacco c’è Politano non al meglio per un piccolo problema fisico: al suo posto si candida Lozano per una maglia da titolare, che andrebbe così a comporre il trio con Zielinksi e Insigne alle spalle dell’unica punta Osimhen.

Probabile formazione Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Anguissa; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.