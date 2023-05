La probabile formazione del Napoli: Spalletti fa riposare tanti pezzi grossi, ma Osimhen è carico. Esordio in maglia azzurra per un difensore?

Il Napoli, al campionato, ha ben poco da chiedere: contro la Fiorentina, gli azzurri si daranno ai festeggiamenti per la conquista del terzo Scudetto. Per l’occasione, mister Spalletti farà riposare alcuni dei titolari che hanno giocato più minuti durante la stagione.

In porta ancora Meret, ma in difesa sarà tempo del debutto di Bereszynski con la maglia del Napoli, come terzino sinistro al posto di Mario Rui; completano il reparto Di Lorenzo, Kim e Ostigard. A centrocampo, assieme a Zambo Anguissa ed Elmas, ci sarà spazio per Demme. In attacco ancora Victor Osimhen, inamovibile, mentre sulle fasce ci saranno Lozano e Raspadori.

La PROBABILE FORMAZIONE del Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Bereszynski; Z. Anguissa, Demme, Elmas; Lozano, Osimhen, Raspadori. All.: Luciano Spalletti.