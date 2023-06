La probabile formazione del Sassuolo: spazio al secondo portiere, ma non mancano i titolarissimi. Berardi in attacco con Pinamonti e Bajrami

Al Mapei Stadium il Sassuolo ospita la Fiorentina nell’ultima giornata di Serie A. Tra i pali Dionisi darà spazio al secondo portiere Pegolo, davanti a lui una difesa composta da Toljan, Ruan, Erlic e Rogerio. A centrocampo agirà Maxime Lopez, affiancato da Harroui e Matheus Henrique.

Nel tridente offensivo non mancherà Berardi, grande oggetto del desiderio della Fiorentina in passato e possibile ritorno di fiamma. Con lui Bajrami e Pinamonti, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Defrel.

La probabile formazione del Sassuolo (4-3-3): Pegolo; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Harroui, M. Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Alessio Dionisi