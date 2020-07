La probabile formazione del Torino: Longo si affida a Belotti e Zaza in attacco, sulla fascia c’è un ex viola

Il tecnico del Torino Moreno Longo sembra avere le idee molto chiare sull’undici da schierare contro la Fiorentina. Tra i pali ci sarà Sirigu, e in difesa tornerà dal primo minuto Izzo dopo la panchina con il Genoa per formare la difesa a tre con Nkoulou e Bremer. A centrocampo sai lati agiranno l’ex viola De Silvestri e Ansaldi, mentre nel mezzo pronto il duo composto da Rincon e Meitè. In attacco Verdi giocherà sulla trequarti al supporto del duo offensivo Zaza-Belotti, uno dei nomi accostati alla Fiorentina della prossima stagione dalle voci di mercato.

Probabile formazione Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti.