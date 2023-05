La probabile formazione del Torino: Sanabria recupera ma è in dubbio, ballottaggio sulla trequarti per Juric

Il Torino si prepara alla sfida di questo pomeriggio contro la Fiorentina. In palio la rincorsa all’ottavo posto, con il Monza e il Bologna a +3 e +1 su granata e viola. Non si può sbagliare se si vuole raggiungere un posto che potrebbe voler dire Europa, ma la Fiorentina adesso ha in testa anche le coppe. Il Torino di Juric ha il solo obiettivo in testa del campionato e scenderà in campo con i migliori interpreti.

Sanabria in dubbio per una maglia da titolare, per guidare l’attacco in vantaggio Pellegri. Sulla trequarti ce la dovrebbe fare Miranchuk, altrimenti ci sarà Karamoh.

La probabile formazione del Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Miranchuk; Pellegri.