La probabile formazione del Venezia: Tanti dubbi per Zanetti. Subito Romero tra i pali?

Il Venezia si presenta all’appuntamento con la Fiorentina reduce da due punti nelle ultime quattro partite: in totale sono cinque, che valgono il penultimo posto in classifica dietro alla Salernitana.

Diversi i dubbi di formazione per Zanetti, a cominciare dalla porta dove il nuovo arrivato Romero si gioca il posto con Maenpaa. In difesa Mazzocchi, Ceccarini e Caldara sono certi di una maglia da titolare: sulla sinistra possibile la novità Haps, favorito su Molinaro.

In cabina di regia spazio a Vacca, mentre sul centro-destra Crnigoj è davanti a Kiyine e a sinistra Busio è nettamente in vantaggio su Ampadu. In attacco l’unica certezza è rappresentata da Johnsen: Henry, Okereke e Aramu si giocano le altre due maglie.

VENEZIA (4-3-3): Romero/Maenpaa; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps/Molinaro; Crnigoj/Kiyine, Vacca, Busio; Okereke/Aramu, Henry, Johnsen.