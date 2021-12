La probabile formazione del Verona: emergenza in difesa per gli scaligeri. Barak in dubbio, Tudor punta sull’ex Simeone

In attesa della gara di stasera tra Verona e Fiorentina, gli scaligeri devono fare i conti con diversi problemi in difesa. Tudor infatti non avrà a disposizione gli squalificati Magnani e l’ex viola Ceccherini, oltre a gli infortunati Dawidowicz e probabilmente anche Gunter. Possibile l’impiego di Veloso sulla linea arretrata. In dubbio Barak, alle prese con il mal di schiena, in avanti il tecnico croato si affiderà ad un altro ex Fiorentina come Simeone, supportato da Caprari e uno tra Bessa e Lasagna.

La probabile formazione del Verona (3-4-2-1): Montipò; Sutalo, Cetin/Veloso, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic,; Caprari, Bessa/Lasagna; Simeone.