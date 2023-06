La probabile formazione del West Ham: nessun grattacapo per Moyes, l’undici di partenza è il solito. Confermato Antonio centravanti

Come per quanto riguarda la Fiorentina, anche il West Ham attende questo momento da una vita intera. Oggi gli Hammers tornano, dopo decenni d’astinenza, a giocare una finale europea. Sarà un incredibile appuntamento con la storia per entrambi i club.

Se Italiano è alle prese con qualche dubbio sulla formazione titolare, Moyes non sembra avere questi problemi. Forse l’unico ballottaggio acceso è proprio in porta, tra Areola e Fabianski; favorito il francese. Linea a quattro in difesa con Kehrer, Zouma, Aguerd e Cresswell. A centrocampo spiccano Rice e Soucek, con Paquetá trequartista all’altezza degli esterni Bowen e Benrahma. Davanti, Michail Antonio.

La probabile formazione del West Ham (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice (C), Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. Allenatore: David Moyes.